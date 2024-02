Ripresa nei tornei di calcio a 5, dopo la sosta per le nazionali si torna in campo sui parquet di tutta Italia per vivere la parte conclusiva della regular season. Nel massimo torneo in campo domani pomeriggio l’Italservice Pesaro guidata da coach Fausto Scarpitti. Per i marchigiani in programma la trasferta di Pomezia, squadra impelagata nella lotta salvezza. I due team sono divisi da sole sette lunghezze, con il Pesaro attualmente al sesto posto in piena zona play off. Caruso e Barrichello, neo arrivati alla corte del tecnico isernino, hanno avuto due settimane piene di lavoro per prendere confidenza con l’ambiente.

Gara crocevia al Palaunimol (ore 15.00) tra Cus Molise e Regalbuto. Il torneo di A2 elitè riprende con una sfida importantissima per i molisani, chiamati alla vittoria per credere nella salvezza diretta. I cussini, penultimi a quota 14, ospitano i siciliani della provincia di Ragusa che hanno solo tre lunghezze in più in classifica generale. Insomma sarà una vera e propria battaglia sportiva per assegnare la posta in palio. Due squadre in salute, il Regalbuto ha ottenuto dieci punti nelle ultime quattro uscite, il Cus Molise ha dimostrato di essere di tutt’altra pasta nel girone di ritorno. La strada è ancora lunga, i pochissimi punti ottenuti nei primi due mesi e mezzo di campionato rendono la vita complicata ai ragazzi di Sanginario. Il tecnico non avrà a disposizione il laterale Renzo Di Lisio, squalificato dal giudice sportivo per un turno, un’assenza pesante nelle rotazioni durante l’incontro.

Speranza di salvezza ridotte al lumicino per lo Sporting Campobasso che riceve, domani con calcio d’inizio alle 16.00, il Dalia Managmente di Moschiano in provincia di Avellino. Otto gare al termine del torneo, i rossoblù accusano nove punti dalla zona play out. L’unica condizione è quella di vincere domani pomeriggio per accorciare almeno le distanze dalle dirette concorrenti. La squadra ha dimostrato di essere cresciuta, in particolare nelle ultime uscite, ora serve lo step finale, portare a casa i tre punti in modo cinico. Il Moschiano è reduce da tre sconfitte consecutive, i ragazzi di Pietrunti devono approfittare di questo momento no degli avversari e tenere aperto il discorso salvezza.