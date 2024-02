Il fatto, grave, è accaduto la mattina del 29 gennaio, davanti al cancello di un parcheggio adiacente l’Istituto Agrario di Campobasso. Un ragazzo di poco più di 15 anni, della stessa scuola, è stato circondato da un gruppo studenti di altri istituti del capoluogo e picchiato in modo pesante. Pugni, calci, spintoni. E’ riuscito a mantenersi in piedi, è emerso dalla ricostruzione degli inquirenti, ma nulla ha potuto. Una scena che, a quanto pare, è stata anche filmata, circolando sui cellulari. Contusioni, lividi, una costola rotta. E’ stato portato in ospedale, per le cure, la prognosi: 20 giorni. La denuncia ai Carabinieri che hanno subito iniziato le indagini. Serrate. Hanno ascoltato testimonianze, visto anche video e sono riusciti a ricostruire velocemente quanto accaduto. l’adolescente, di un comune della provincia, era vittima di atti persecutori, iniziati nell’estate scorsa. Era preso di mira, anche in rete. I militari della Compagnia di Campobasso hanno quindi identificato sei minori, tra i 15 e i 17 anni, che sono stati segnalati alla Procura del Tribunale per i Minorenni di Campobasso. Lesioni aggravate in concorso e atti persecutori le accuse. “Come scuola – ha detto la Dirigente dell’Istituto Rossella Gianfagna – ci siamo subito messi a disposizione dell’Arma, collaborando e siamo a fianco al ragazzo vittima della violenza, perchè siamo entrambi parti lese in questa brutta vicenda accaduta fuori dall’istituto che però coinvolge un nostro studente”. Una vicenda di bullismo, che purtroppo è presente anche da noi. Diversi già gli episodi con baby gang. Una risposta rapida ed efficace quella data nella circostanza dai Carabinieri, il cui impegno è costante nel contrastare la violenza giovanile. “Questo incidente – hanno fatto sapere dal Comando provinciale di Via Mazzini – mette in luce l’urgenza di affrontare il fenomeno del bullismo e della violenza tra i giovani, riaffermando l’importanza della sicurezza e del benessere degli studenti”. Fondamentale la prevenzione, parlare, la collaborazione con scuola e società civile, segnalando comportamenti sospetti.