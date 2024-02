Messi a dimora questa mattina una Betulla ed una Catalpa, acquistati con il ricavato dei mercatini svoltisi nei mesi scorsi e con cui sono state raccolte offerte in cambio di quadri, cornici e stampe recuperate presso l’isola ecologica di contrada Santa Maria de Foras e sottratte alla discarica.

Con questa iniziativa, realizzata nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti dello scorso novembre, il Comune di Campobasso ha voluto sensibilizzare i cittadini sul tema del Riuso dei beni dismessi, mettendo in mostra, ed addirittura in ven-dita, ciò che sarebbe stato destinato a diventare prematuramente un rifiuto anche se ancora perfettamente utilizzabile.

Le essenze selezionate completano il ripopolamento arboreo di Piazza Musenga dove insistono decine di specie diverse che arricchiscono la biodiversità del giardino e dell’intero centro murattiano.

La Catalpa è un albero ornamentale molto utilizzato in parchi e giardini, ottimo deterrente contro la proliferazione delle zanzare, si caratterizza per la folta chioma dalle grandi foglie a forma di cuore, la splendida fioritura primaverile ed i caratteristici frutti a forma di baccello.

La Betulla, invece, è una bellissima pianta autoctona, si distingue per il tronco bianco e l’aspetto leggero ed elegante conferitogli dalla chioma pendula dalle tipiche foglie triangolari che in autunno diventano di un affascinante colore giallo oro.

“La piantumazione di questa mattina rientra nella più ampia attività di forestazione urbana che l’Amministrazione Comunale – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente Simone Cretella – sta attuando in queste settimane con la messa a dimora di diverse decine di nuovi alberi nei parchi, nei giardini e lungo i viali alberati della città”.