Sono cinque le località in Molise che hanno ottenuto la bandiera arancione per il triennio 2024-2026 dal Touring Club Italiano. Quattro sono in provincia di Isernia, Agnone, Frosolone, Roccamandolfi e Scapoli, e poi c’è Ferrazzano in provincia di Campobasso. La Bandiera Arancione è assegnata attraverso un processo di certificazione ai comuni dell’entroterra che sanno esprimere grandi eccellenze in termini ambientali, culturali, enogastronomici, di accoglienza e di innovazione sociale e che trovano nel turismo una concreta opportunità di rilancio, nonostante le difficoltà dovute alla situazione di marginalità. Il Touring Club Italiano ha aiutato a cambiare radicalmente consapevolezza, percezione e modello di sviluppo dei borghi e dei piccoli comuni, contribuendo a trasformarli da ambito marginale a destinazione di tendenza.