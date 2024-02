Arrivano buoni risultati da Roma per la squadra della Kickboxing del Cus Molise, capitanata dal maestro Marco Astorri. Sul ring è stato impegnato il coach Mattia Amatuzio mentre sul tatami a timbrare il cartellino Desirè Dì Iuorio, Manuel Papa, Sara Scinocca, Alice Schettino e Matteo Patullo. Iniziamo proprio da quest’ultimo che non ha avuto modo di esprimere le sue qualità in quanto l’avversario non si è presentato. La prima a combattere è Scinocca, che nella prima ripresa ha preso le misure e nella seconda ha fatto capire chi comanda, buona prestazione per lei. Tocca poi a Schettino che purtroppo, presa dall’ansia, decide di non combattere. Manuel Papa invece molto determinato nella semifinale disputa un incontro magistrale, mette più colpi a segno dell’avversario, lo controlla e approda in finale dove impiega pochi secondi per vincerla, merito di un calcio alla gamba potente non parato dall’avversario, prima vittoria per lui. Ultima nel contatto leggero è la cussina Di Iuorio, dopo due risultati non brillanti è carica a palla, nelle due riprese riesce a piazzare buoni colpi di braccia, l’avversaria la carica ma lei è brava a schivare e riprendere il centro, anche per lei arriva la prima vittoria stagionale. Infine arriva l’ora di coach Amatuzio. Il match valido per il ranking è l’ultimo della giornata, disciplina Low Kick, taglio del peso a 75 kg, Sulla strada del molisano c’è Donatello Musto. La prima ripresa si combatte testa a testa, spinte da parte dei due contendenti e qualche colpo ai fianchi andato a segno per Musto, non ottima ripresa per Amatuzio. La seconda ripresa è più dinamica, si vedono più colpi da parte di entrambi, l’equilibrio regna. Iniziano gli ultimi 2 minuti con Amatuzio che fa valere la sua esperienza e le sue qualità con precisi colpi, tra viso (con le mani) e tronco (con le gambe) e la porta a casa. Nella terza ripresa parte il marchio di fabbrica, potente calcio a giro che colpisce Musto al viso, Amatuzio riesce a portarlo alle corde e continuare a colpire l’avversario con buona tecnico. Al verdetto il giudice alza la mano al coach del Cus che porta a casa una sudata vittoria contro un avversario duro. La giornata romana finisce con quattro vittorie meritate per la squadra del Cus. Da segnalare due ottime vittorie da parte delle molisane della Fighting Ring di Bojano, Michela Spina e Andrea Albanese. Si ringraziano, il maestro Patullo, la tirocinante Annamaria Carpinelli, i genitori e accompagnatori per il supporto. La prossima settimana ci sarà una bella prova per gli atleti del Cus a Latina, con la seconda fase regionale si chiudono le qualificazioni per i campionati italiani.