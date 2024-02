Un vecchio rudere, coperto da rovi e rifiuti di ogni genere: l’ex mattatoio comunale, costruito nel 1896 per la macellazione del bestiame , ha smesso di funzionare da decenni ma presto avrà una nuova vita, dopo anni di abbandono. La struttura, ormai cadente e dunque pericolosa, si trova sull’area alla confluenza tra via Garibaldi e via Tiberio, a Campobasso. Sarà presto abbattuta e ricostruita, fatta eccezione per la parte dell’immobile sottoposta a vincolo. Lo ha deciso il Comune che ha anche individuato la destinazione dell’edificio: sarà il nuovo polo culturale della città ed ospiterà postazioni internet, la Bibliomediateca comunale, sale per la lettura, auditorium, spazi per l’organizzazione di convegni e di altre manifestazioni. Il progetto prevede inoltre la presenza di una zona verde ed un’ampia aiuola nell’area parcheggio, con un colonnato che si snoderà in continuità con la facciata del nuovo edificio, delimitando la nuova piazza.

Un luogo di aggregazione del quale c’è bisogno in una città come Campobasso in cui le attività culturali si svolgono in doversi locali disseminati in diversi punti.

Costo complessivo degli interventi 3 milioni di euro, finanziati in parte con risorse ministeriali del bando Periferie come centro, fondi Rigenerazione urbana del Pnrr, oltre alle risorse previste nel bilancio comunale 2023. L’iter, partito da tempo, ormai, ha subìto un ‘accelerazione. In settimana, infatti, è prevista la consegna dei lavori alla società Leonardo srl e secondo le previsioni l’opera dovrebbe essere pronta tra un anno.