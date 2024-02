CLN CUS MOLISE-SULMONA 4-1

(primo tempo 1-0)

Cln Cus Molise: Polisena, Sabia, Persichillo, Migliorini, Oriente, Gabriele, Domeneghetti, Clemente, Saviante, Pizzuto, Liberatore, Mastrocola. All. Di Stefano.

Sulmona: Barretta, Carbone, Carinci, Biondi, Iacobucci, Collesi, Valentini, Spinelli, Di Cesare, Pinti, De Grandis.

Arbitro: De Santis di Campobasso. Crono: Bornaschella di Isernia.

Marcatori: Persichillo, Migliorini (2), Sabia per il Cus Molise.

Vittoria preziosa per il Cln Cus Molise under 19 che batte in casa il Sulmona grazie ad una buona prova corale. La squadra di Antonio Di Stefano, dopo aver chiuso avanti 1-0 il primo tempo ha arrotondato il punteggio trovando ripetutamente le marcature nella seconda frazione di gioco. Tre punti preziosi che permettono ai rossoblù di guadagnare ulteriore terreno in classifica generale. Al Sulmona, uscito dal Palaunimol senza punti, resta la buona prestazione e la consapevolezza di essere sulla strada giusta per il prosieguo della stagione. Per i molisani la crescita prosegue e la classifica sorride, segno dell’ottimo lavoro svolto da tutto il gruppo e dallo staff tecnico. “C’è stata una buona risposta da parte di tutti – afferma al termine della contesa il tecnico Antonio Di Stefano – alla vigilia non era una partita facile ma siamo stati bravi ad affrontarla con il piglio giusto e a non allentare l’attenzione anche quando avevamo un buon vantaggio da amministrare”. Domenica per capitan Sabia e compagni ci sarà il secondo impegno consecutivo al Palaunimol contro l’Academy Pescara.