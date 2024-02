La campagna per le europee è ufficialmente partita, con la benedizione del ministro Matteo Salvini arrivato a Pozzilli per l’apertura della corsa verso Bruxelles. Aldo Patriciello inizia così questa nuova sfida nella Lega, con l’obiettivo di confermarsi all’Europarlamento e dar manforte al Carroccio anche nelle regioni del Sud.

Salvini esordisce ricordando di avere sulla sua scrivania al Ministero delle Infrastrutture un dossier aperto che riguarda il Molise: è da questa ed altre unioni di intenti che nasce l’alleanza tra leader della Lega e l’eurodeputato molisano. Un impegno per la regione che si è già tradotto nel finanziamento di alcune opere strategiche che vanno dal viadotto Sente alla Bifernina, passando per il Lotto Zero. “I fondi per il viadotto Sente, su input del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sono stati finanziati con l’articolo 1 comma 288 della Finanziaria: si tratta delle somme necessarie per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza del Sente in modo da consentirne la riapertura. Gli uffici del dicastero di Porta Pia lo scorso 26 gennaio hanno inviato alla provincia di Isernia l’atto di convenzione che quest’ultima dovrà stipulare con Anas per iniziare finalmente i lavori”.

Nella sala dell’hotel Dora c’è stata una vera e propria acclamazione per Patriciello, con la presenza di Lorenzo Cesa dell’Udc ed il presidente della regione Francesco Roberti, il senatore e sottosegretario Claudio Durigon e l’assessore regionale Michele Marone. Tanti anche i simpatizzanti del centrodestra venuti a Pozzilli per il matrimonio politico tra Patriciello e la Lega, alcuni dei quali provenienti da altre regioni del sud come la vicina Campania e la Calabria.