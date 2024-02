Week end di sosta nei tornei di futsal, dalla A1 alla serie B, tutti a riposo per gli impegni della nazionale italiana. Per l’occasione il Ct Bellarte ha convocato un gruppo allargato di 25 calciatori, che comprende tanti volti nuovi. Peccato per la non convocazione di Caruso, autore dell’undicesimo centro in campionato, sabato scorso all’esordio con la nuova maglia del Pesaro.

Accoglie con favore la sosta il tecnico del Cus Molise Marco Sanginario, per i cussini l’opportunità di lavorare con maggiore calma dopo il vitale successo ottenuto a Capurso. Tre punti utili ad allontanare il Canosa, ultimo con un ritardo di 5 lunghezze ora dai molisani, e rilanciare le ambizioni per la salvezza diretta. Ricordiamo che l’ultima in classifica retrocede direttamente in A2, a seguire penultima e terz’ultima giocheranno la sfida play out per decretare la seconda retrocessione. La classifica vede al momento impegnate nella lotta salvezza quattro squadre, Cesena 19 punti, Capurso e Regalbuto a quota 17, ed il Cus Molise a 14. Due di queste squadre disputeranno gli spareggi per restare in A2 elitè. Alla ripresa, sabato prossimo, altra gara fondamentale per Di Stefano e compagni al Palaunimol ospiti i siciliani del Regalbuto, avversari diretti per la salvezza.

Stop forzato anche per lo Sporting Campobasso nel torneo cadetto. La sconfitta maturata nello scontro diretto di Acerra, 5 a 4 il finale, rischia di compromettere la corsa salvezza del team rossoblu. Certo la speranza c’è ancora, mancano otto gare al termine della regular season e sicuramente la squadra rossoblù venderà cara la pelle sino alla fine. Peccato per aver buttato alle ortiche diverse occasioni, in ultimo ad Acerra dove al termine del primo tempo la squadra di Pietrunti era in vantaggio di due reti. La sosta servirà per preparare al meglio la fase conclusiva della stagione, in particolare l’importantissima gara interna da giocare sabato prossimo allo Sturzo contro i campani del Dalia Management, altra squadra in lotta per la salvezza.