il Comune di Guglionesi ha formalizzato il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella contro il Decreto Via del progetto dell’Elettrodotto Gissi-Larino-Foggia, il cui passaggio è previsto anche in Molise.

“Il problema dell’inquinamento elettromagnetico – si legge nella nota del comune guidato dal Sindaco Antonio Tomei – ha assunto importanza crescente destando anche preoccupazione per i possibili effetti sulla salute e sull’ambiente. Pur consapevole della complessità della tematica, il Comune di Guglionesi ha deciso di intervenire a tutela dei cittadini e del territorio”.

Il decreto di Via è stato approvato l’8 settembre dello scorso anno. Il passaggio dell’elettrodotto in Molise riguarda 11 Comuni dell’area bassomolisana e solo Guglionesi ha intrapreso la strada del ricorso alla Presidenza della Repubblica. “Si tratta di un’azione costruttiva e dovuta e in qualità di amministratori – fanno sapere dal comune – abbiamo il dovere di tutelare la salute dei cittadini, agendo in conformità dei principi costituzionali che sanciscono il mantenimento della salute ambientale e, dinnanzi a questo, le questioni politiche dovrebbero fare un passo indietro”. Viene però ribadita apertura al dialogo e rimarcato che il ricorso non è una manovra politica.

A Guglionesi il progetto prevede 12 km di linea e 32 sostegni fino a 70 metri di altezza “che – secondo l’avvocato Riccardo Vaccaro e le associazioni ambientaliste hanno coordinato gli sugli effetti del raddoppio dell’elettrodotto – modificherebbero anche la skyline del posto”.