Ieri pomeriggio confronto franco e deciso fra Pergolizzi e la squadra prima della ripresa degli allenamenti. Il tecnico ha voluto ammonire i suoi ricordando in che posizione si trovava il Campobasso il due dicembre, alla vigilia della partita contro la Sambenedettese. L’allenatore ha chiesto alla squadra piu’ fatti aggiungendo che da oggi giocherà solamente chi ha la testa giusta. Insomma, Pergolizzi non le ha mandate a dire alla squadra ponendola sul banco degli imputati rispetto agli ultimi due risultati, un punto in due partite. Il tecnico ha voluto far capire senza giri di parole che i bonus sono terminati. Inoltre, si è intrattenuto in un rapido colloquio in disparte prima con Di Nardo, poi con Romero. Un richiamo all’ordine da parte di Pergolizzi che per il Roma City dovrà fare a meno anche di Crysovergis, fermato per tre turni dal giudice sportivo e di Grandis, un turno (squalificato per recidività in ammonizioni). Ancora fuori per infortunio Rasi e Serra, ma entrambi sulla via del recupero. Maldonado entra in diffida. Nel comunicato della Lnd, il greco del Campobasso viene accusato di aver dato una manata al volto ad un avversario, mentre Ouali dell’Aquila per aver colpito alla schiena un avversario. Stessa sanzione per lui. La società rossoblu è intenzionata a proporre ricorso avverso la squalifica del giocatore. Intanto, ieri ha rescisso il rapporto con il Campobasso il francese Mabille, mai utilizzato nella sua permanenza in rossoblu. Domenica sugli spalti anche il presidente Matt Rizzetta insieme con il socio Mark Consuelos. Una presenza significativa in un momento delicato della stagione.

Termoli in serie positiva da tre giornate. La squadra gioca bene e fa punti, sta riuscendo ad imprimere continuità al proprio cammino. Uno scontro diretto sarà quello di domenica contro il Fano che sta vivendo un momento di crisi societaria. Domenica giornata di incroci pericolosi per la salvezza. Con una vittoria l’Fc Matese potrebbe anche lasciare l’ultimo posto. Ospite sarà il Tivoli che domenica ha ottenuto una vittoria significativa contro il Notaresco. Le giornate si assottigliano e la necessità di vincere aumenta per i ragazzi di Urbano. Stesso discorso per il Vastogirardi di Marmorini impegnato sul campo della Sambenedettese che ieri ha ingaggiato un altro estremo difensore: Edoardo Ascioti, classe 2004 scuola Genova. Parole dolci da parte dell’attaccante del Vastogirardi Lisi fino a due anni fa in forza alla Samb società alla quale è legato da bei ricordi, parole di Vincenzo Lisi. “Se segno, non esulto, promette l’attaccante degli alto molisani”, è la speranza, in realtà, di tutti i tifosi del Vastogirardi, quest’anno in una situazione di classifica piu’ difficile rispetto a quelle occupate negli ultimi anni di serie D.