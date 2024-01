Adesso è ufficiale: a rompere gli ultimi indugi sulla sua candidatura alle Europee 2024 è stato lo stesso europarlamentare Aldo Patriciello, il quale sui propri canali social annuncia il passaggio alla Lega di Salvini.

Non una investitura ufficiale: per quella bisognerà attendere venerdì prossimo, quando all’Hotel Dora di Pozzilli il deputato molisano, mister 80mila voti nelle ultime elezioni per Bruxelles del 2019, avrà la benedizione ufficiale del leader del Carroccio.

Salvini sarà infatti in Molise con tutto lo stato maggiore del centrodestra locale per la corsa di Patriciello alle Europee. Una mossa strategica, quella della Lega: per assicurarsi il pieno di voti nel seggio meridionale.

Del resto l’europarlamentare molisano porta in dote una vera e propria potenza di fuoco, in termini di voti, che faranno di sicuro aumentare il consenso di un partito a forte trazione nordista anche nelle regioni del sud Italia. Patriciello lascia così Forza Italia dopo un lungo ragionamento maturato anche a seguito della scomparsa di Silvio Berlusconi: un matrimonio che finisce senza alcun rimpianto o accusa, ma l’europarlamentare di Venafro adesso rivendica una propria autonomia e più spazio d’azione.