Il Commissario ad Acta per la Sanità del Molise, Marco Bonamico, di concerto con il Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, ha individuato i Centri regionali deputati allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di coordinamento delle malattie rare. Il Centro di coordinamento è stato individuato nella S.C. di Oculistica presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, mentre i Centri di riferimento sono: Oculistica del Cardarelli per le malattie rare dell’occhio, Medicina trasfusionale del Cardarelli per le malattie rare emorragiche, Pediatria del Cardarelli per le malattie rare mataboliche età evolutiva e Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) per le malattie rare del sistema nervoso e organi di senso. Nel Decreto della Struttura commissariale viene anche individuato l’Irccs Neuromed come Centro di eccellenza.