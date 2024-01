Il Comune di Trivento aderisce al progetto “Festival: Radici in Movimento – Ed.2024”. Nell’ambito della strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19, denominata “Il turismo delle radici”, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ha stanziato un importo complessivo di 20 milioni di euro. Dietro questo stanziamento è stato pubblicato un avviso volto a realizzare, in collaborazione con i Comuni italiani, una serie di iniziative nel quadro del “2024 – Anno delle radici italiane nel mondo”, nell’ottica di sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e dei viaggi delle radici e a creare sui territori un’offerta turistica mirata e integrata rivolta ai viaggiatori delle radici. L’intento è quello di costituire anche una rete di Enti che saranno certificati come “Italea – Comune delle radici italiane”. In tal senso, il Comune di Trivento e i Comuni di Agnone, Carovilli, Castel del Giudice, Macchiagodena, Roccasicura e Sant’Angelo del Pesco presenteranno istanza, come aggregazione di comuni, secondo il progetto denominato “Festival: Radici in Movimento – Ed.2024”, che prevede: l’arricchimento del documento di mappatura degli eventi culturali e identitari sul territorio locale che ciascun comune allega alla propria domanda di candidatura; la realizzazione di un brand comune “Festival: Radici In Movimento”, da strutturare come potenziale ricorrenza annuale per la valorizzazione del Turismo delle Radici nel lungo periodo; la realizzazione di un calendario unico e coordinato di eventi legati alle tradizioni locali da promuovere, veicolare e disseminare come inteso da progetto mediante canali di comunicazione on-line e off-line, ivi incluso l’audiovisivo, volto a descrivere lo svolgimento dell’iniziativa; il coinvolgimento delle comunità presenti all’estero, attraverso iniziative e attività on-line e in presenza anche mediante l’organizzazione di specifiche manifestazioni organizzate sul territorio comunale, riservate a dette comunità.