Come riportato dall’agenzia Lapresse e dall’online Primonumero, la Procura per il Tribunale dei Minorenni sta effettuando alcuni accertamenti sulla presunta aggressione di un quattordicenne residente a Sant’Elia a Pianisi avvenuta ieri mattina davanti una scuola di Campobasso. Il ragazzino sarebbe stato malmenato da un gruppetto di diciassettenni, per cause che sono al vaglio dei Carabinieri .

Questa mattina, riporta sempre Lapresse, la famiglia della vittima ha presentato una denuncia dopo la visita in ospedale, al Cardarelli, del ragazzino che ha riportato una costola incrinata, una lesione all’occhio e diverse escoriazioni. La prognosi dei sanitari è di 20 giorni. Le indagini sono in corso con l’ascolto dei primi testimoni.