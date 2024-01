Il servizio di Emodinamica all’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia non sarà soppresso e nel nosocomio del capoluogo pentro si continuerà a svolgere l’importante attività.

Come avevo già preannunciato qualche giorno fa, la Regione Molise avrebbe fatto di tutto affinché Emodinamica a Isernia non venisse depotenziata o, addirittura, chiusa, interessandomi personalmente della questione presso il tavolo tecnico a Roma.

Al tavolo ministeriale di oggi, infatti, grazie al lavoro portato avanti di concerto con i commissari, si è riusciti ad ottenere la prosecuzione delle funzioni del laboratorio di Emodinamica di Isernia, anche se al momento non è possibile inserirlo nel piano di emergenza non riuscendo allo stato attuale né a garantire i turni h 24 (per carenza di personale) né a soddisfare quell’utenza minimale prevista dai Ministeri.

Al momento, dunque, è stato accorpato all’Emodinamica di Campobasso, restando aperto nei turni e negli orari che riesce a garantire, anche considerando gli investimenti rilevanti fatti negli ultimi tempi proprio per dotare quel reparto della massima funzionalità e renderlo all’avanguardia.

È nostra intenzione, inoltre, potenziare il servizio, attivando, quanto prima, le procedure concorsuali per nuovi emodinamisti, in modo da attivare il secondo step, che è quello di inserirlo nel piano emergenziale.

Non appena quei parametri saranno raggiunti, infatti, così come è stato ribadito e messo per iscritto, il servizio di Emodinamica dell’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia entrerà a far parte a pieno titolo della rete di emergenza regionale.