Al Liceo classico gli studenti dovranno cimentarsi con la versione di greco; allo Scientifico affronteranno una prova di matematica. E poi, lingua e cultura straniera 3 per Liceo linguistico, scienze umane per il Liceo delle scienze umane; economia aziendale per gli Istituti tecnici del settore economico; topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Queste sono alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2024, secondo quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Finita quindi l’attesa dei maturandi che si ritroveranno a scuola il 19 giugno, alle 8.30, per la prima prova d’esame scritta d’italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio. Il giorno successivo, sarà la volta della seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. L’ultima prova dell’esame di maturità sarà un colloquio per accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente.

Le Commissioni d’esame saranno composte da un Presidente esterno, da tre membri esterni e da tre interni all’istituzione scolastica.

Per conoscere le discipline della seconda prova di tutti gli istituti e quelle affidate ai commissari esterni si può consultare il sito del Ministero dell’istruzione https://www.miur.gov.it/