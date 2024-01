Massimo Giletti ospite del Carnevale di Larino. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori. Il giornalista sarà lo “special guest” di sabato 10 febbraio nella giornata inaugurale dell’edizione 2024. In un primo momento per quella giornata era stata annunciata la presenza di Massimo Boldi, ma il comico con un videomessaggio ha ora annunciato che non potrà essere in Molise quel giorno per sopraggiunti impegni cinematografici. Gli altri ospiti del carnevale di Larino di quest’anno sono, tra gli altri, Fabrizio Corona (l’11 febbraio) e Manuela Arcuri che il 18 febbraio sarà la madrina dell’evento