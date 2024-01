È disponibile, sul sito web del Comune di Isernia, l’Avviso Pubblico riguardante il “Sostegno alle imprese dell’industria dell’accoglienza per la creazione di un ICT driven, comprensivo dei dispositivi hardware, degli impianti e delle attrezzature, finalizzato all’offerta di un prodotto turistico unitario comprendente modelli innovativi e app informative e di promozione e connesso a sistemi di domotica da istallare nelle strutture ricettive”.

La domanda, a pena di irricevibilità, può essere inviata a partire dalle ore 8:00 del giorno di pubblicazione dell’Avviso (ossia l’8 gennaio 2024) e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno solare successivo alla data di pubblicazione (anche se ricadente in giornata festiva) esclusivamente in modalità telematica alla casella pec comuneisernia@pec.it .