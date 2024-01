CHIETI-CLN CUS MOLISE 5-2

(2-1 primo tempo)

Chieti: Mincarini, Blasioli, Ferrari, D’Angelo, Proietto, Del Grosso, D’Elia, Di Cristofaro, Di Renzo, Crusafio, Cavallo, Santarelli.

Cln Cus Molise: Polisena, Persichillo, Clemente, Liberatore, Domeneghetti, Sabia, Oriente, Migliorini, Pizzuto, Mastrocola. All. Di Stefano.

Arbitro: Onesti di Pescara. Crono: Di Muzio di Pescara.

Marcatori: Crusafio (3), D’Elia (2), Pizzuto, Migliorini.

Non basta una grande prestazione al Cln Cus Molise per portare a casa punti dalla trasferta di Chieti. Sul campo della capolista la formazione di Antonio Di Stefano gioca a testa alta senza lasciare nulla al caso ma alla lunga lascia i tre punti in Abruzzo. I rossoblù hanno offerto una prova tutta cuore mettendo sovente in difficoltà i teatini che tuttavia sono stati bravi a mantenere i nervi saldi e trascinati da D’Elia e Crusafio, a portare a casa i tre punti. Il Cln Cus Molise è tornato a casa senza punti ma con la consapevolezza di aver giocato una grande partita al cospetto di un’avversaria di spessore. Continua così la crescita del gruppo guidato da Antonio Di Stefano che sta dimostrando partita dopo partita, il suo grande valore. “Sapevamo di incontrare un’avversaria di grande valore e così è stato – spiega al termine del match il tecnico Antonio Di Stefano – abbiamo giocato un’ottima gara e ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla, ma fare semplicemente i complimenti ad ognuno di loro. Siamo stati bravi ad interrompere le loro trame con il portiere di movimento. E’ una gara che ci servirà per il futuro, faremo tesoro degli errori commessi e cercheremo di tornare presto ai tre punti”.