All’incontro, il primo in vista delle prossime scadenze elettorali (Europee, Provinciali di Campobasso ed Isernia, Amministrative), hanno partecipato tutti i segretari dei partiti del centrodestra e il Presidente della Regione Roberti.

Lotito, Niro, Marone, Di Pietro e Cofelice, unitamente al Governatore, hanno tracciato il cammino verso gli appuntamenti con le urne, a cominciare dal primo: il rinnovo – nelle prossime settimane – dei Consigli provinciali di Campobasso ed Isernia, dove c’è il voto ponderato. E già qui una prima proposta, avanzata dal segretario dei Popolari Vincenzo Niro per la proposizione di una lista unica, senza distinzioni di schiramenti, non ha raccolto favori. L’orientamento prevalente è quello di presentare una lista di centrodestra, unitaria e che coinvolga tutti i soggetti politici.

E’ quella del percorso unitario, coeso, con il convolgimento di tutti i partiti è la scelta che è emersa dal vertice anche per le successive scadenze: le elezioni europee ed amministrative, con una netta distinzione tra le diverse competizioni.

In sostanza – è emerso dall’incontro – il percorso verso le elezioni, unitario, condiviso, deve poi diramarsi – quanto alle scelte sulle candidature – in modo diverso, senza “pesi” e ruoli particolari.

Soprattutto per le Amministrative (a giugno si voterà a Campobasso, Termoli e in altri grandi centri) la volontà è quella di cercare in mnodo unitario soluzioni locali, al fine di evitare che le scelte, poi, in caso di disaccordi, vengano assunte a Roma.

Tracciata la strada ora i segretari dei partiti del centrodestra con il Governatore Roberti si rivedranno. A breve. il 7 febbraio per continuare a parlare di elezioni provinciali e poi si proseguirà per Europee e Amministrative