Riceviamo e pubblichiamo la nota del Consigliere comunale di Campobasso della Lega Alberto Tramontano

“Con sgomento ancora una volta assistiamo a iniziative di manutenzione inaccettabili, contro ogni senso estetico e ogni regola di buon governo.

L’ultima iniziativa dell’amministrazione 5stelle consiste nell’aver asfaltato per intero un marciapiede di via Mazzini, una delle arterie viarie più importanti e in vista di Campobasso.

Come si può adottare un tale sistema di manutenzione stradale? Come si possono autorizzare interventi che non tengono conto del decoro urbano, dell’assetto urbanistico della nostra città e delle regole di buon senso?

Tutto ciò accade in modo ormai sistematico nell’indifferenza generale: marciapiedi che andrebbero sistemati ad opera d’arte sono oggetto invece di colate di catrame che stanno rendendo la città capoluogo sempre più brutta dal punto di vista estetico.

Via Mazzini è solo l’ultima strada oltraggiata: dopo zone del quartiere Cep, dopo i marciapiedi che portano ai licei e all’università, assistiamo ad un altro intervento degno di barbari senza senso estetico, buon senso e attenzione per la propria comunità cittadina.

Centinaia di migliaia di euro spesi per la pista ciclabile (inutile e pericolosa) e totale mancanza di manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi cittadini!

Continuano le azioni contraddittorie e dannose dell’amministrazione 5stelle di Campobasso, che appare sempre più inadeguata e maldestra.

Campobasso ora ha bisogno di un nuovo luminoso “rinascimento” urbanistico, ambientale, culturale, economico e sociale dopo i 5 anni di buio dei 5stelle”.