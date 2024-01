Ultimazione del Centro polifunzionale di Trivento con la realizzazione di un asilo nido. Il sindaco Pasquale Corallo annuncia l’inizio dei lavori per oltre un milione di euro a valere sui fondi del PNRR. Il Centro polifunzionale comunale sarà completato, con la realizzazione dell’asilo nido, e l’intera area che si affaccia sul corso principale della città, dedicato al maestro scalpellino Beniamino Mastroiacovo autore della monumentale scalinata di san Nicola, sarà migliorata sotto l’aspetto urbanistico, oltre ad essere già stata consolidata staticamente. Di questo avviso è il primo cittadino, Pasquale Corallo, che ha annunciato l’apertura del cantiere. “Diamo continuità al progetto avviato dalla mia prima Amministrazione comunale nel 2006 – riferisce Corallo – e che nel 2019, tornati a governare la Città e dando seguito al nostro programma elettorale, abbiamo voluto che si completasse. Grazie ai fondi del PNRR diamo il via a questo nuovo cantiere per la realizzazione di un asilo nido, che si somma ad altri cantieri avviati ed altri portati già a termine. Ricordiamo che in quest’area sorgeva l’istituto scolastico realizzato negli anni ‘60, successivamente abbattuto per via della frana che qui insiste. Poi, come dicevo, nel 2006 abbiamo voluto il Centro polifunzionale, considerato che non avevamo una sala consiliare, venivamo ospitati presso la sede della Comunità montana, e mancava un punto di aggregazione per la città. Dalla sua realizzazione, infatti, tanti eventi si sono potuti tenere al coperto e con tutti i confort necessari e che la struttura offre. Poi ancora abbiamo realizzato la “Piazzetta del sorriso”, diventata oramai un punto d’incontro e di socialità per la popolazione, una seconda Piazza Fontana. Un risultato importante, non solo sotto il profilo dell’utilità e del recupero urbanistico, ma anche e ripeto del consolidamento dell’area, grazie sia ai lavori del Centro polifunzionale, che con il recupero appena concluso dell’ampio rione Casalotti, con la realizzazione di un importante opera di palificazione. Ora rimane solo da mettere mano al corso Beniamino Mastroiacovo, di competenza della Provincia. Insomma, la nostra intuizione ha trovato conferma con i fatti e la nostra programmazione è stata premiata dal buon risultato: un intervento vasto e importante iniziato da noi nel 2006, poi interrotto e ripreso sempre da noi nel 2019, per questo ringrazio la giunta comunale e i miei consiglieri comunali, abbiamo ottenuto questo risultato, motivo di grande soddisfazione e orgoglio”.