Secondo giorno di protesta per il movimento agricolo molisano, che questa mattina ha deciso di manifestare al porto di Termoli, assieme agli armatori; accomunati dalle stesse problematiche e dalle stesse stringenti politiche comunitarie. Un centinaio di trattori sono partiti da piazza del Papa e si sono recati sulla banchina del porto della città, sostenuti dalle sirene dei motopescherecci, in segno di solidarietà. Una causa sposata in toto dagli armatori, che stanno lottando la stessa battaglia: dal caro carburante, ai rincari, fino alle leggi dell’Unione Europea. Una manifestazione che dimostra la resilienza delle due categorie.