Il Governatore Francesco Roberti, è stato nominato Presidente di “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo” (conosciuta più semplicemente come Tecnostruttura), associazione con personalità giuridica costituita dalle Regioni e dalle Province Autonome, la cui missione è quella di costituire una struttura di assistenza tecnica e di coordinamento delle posizioni regionali, capace di realizzare iniziative di elaborazione, studio, informazione e supporto, e sostegno operativo, tecnico e giuridico alle politiche di settore delle Regioni e del loro organismo di rappresentanza.

Le finalità individuate dall’art. 4 dello Statuto prevedono: la promozione e l’agevolazione dell’attività delle Regioni e delle Province Autonome nella programmazione e attuazione delle politiche rivolte allo sviluppo, soprattutto nell’ambito delle politiche di coesione e dei Fondi strutturali.

In particolare, Tecnostruttura sostiene le Regioni e Province Autonome nelle politiche di sviluppo relative alla valorizzazione delle risorse umane. Tra le attività, individuate e svolte esclusivamente a favore delle Regioni e Province Autonome, ci sono il supporto allo svolgimento di funzioni regionali nell’ambito del Fondo sociale europeo ed in generale dei Fondi strutturali e delle politiche di coesione, alla trattazione coordinata delle tematiche attinenti alle politiche di valorizzazione delle risorse umane, l’istruzione, la formazione e l’orientamento professionale, le politiche dell’occupazione e le professioni e a quelle di sviluppo territoriale attraverso progetti

operativi relativi alle materie indicate, garantendo il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico.

Inoltre, Tecnostruttura, che collabora con soggetti pubblici e privati nazionali e comunitari internazionali, assicura la presenza ed il riferimento tecnico delle Regioni e Province Autonome nelle commissioni, gruppi e tavoli anche istituzionali di lavoro, sia nazionali che europei, raccogliendo, coordinando ed elaborando informazioni e dati connessi con le finalità e gli ambiti di intervento.

“Il ringraziamento per la presidenza di Tecnostruttura va ai miei colleghi Presidenti e delegati di Regione e delle Province Autonome, che compongono l’Assemblea dell’Associazione – il commento del Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti – Per le materie di competenza sarà sicuramente una bella esperienza che mi accingo a iniziare, ma soprattutto un’opportunità ulteriore di sviluppo e visibilità per il nostro Molise. Con il contributo del Comitato Esecutivo e dello staff di Tecnostruttura, sicuramente, porteremo avanti un proficuo lavoro di supporto operativo, tecnico e giuridico nell’ambito della programmazione Fse”.