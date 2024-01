Terza di ritorno nel massimo torneo di A1. Questa sera anticipo per l’Italservice che riceve il Treviso, seconda uscita consecutiva in casa per gli uomini di Scarpitti, ancora una sfida dal sapore play off dopo quella vinta contro la Feldi Eboli. Clamoroso colpo di mercato, ieri la società marchigiana ha chiuso due importantissime trattative dal Genzano. Matheus Barrichello e Umberto Caruso sono due nuovi giocatori del Pesaro. Due innesti di assoluto rilievo che arrivano alla corte di Scarpitti, Caruso ha già giocato con il tecnico ai tempi dell’Aesernia, Barrichello è stato seguito dal tecnico isernino durante la sua lunga esperienza al Cus Molise. Due colpi per alzare il livello della squadra e puntare ai play off, da segnalare anche l’arrivo in doppia cifra per Umberto Caruso, sabato scorso è arrivato il decimo gol in campionato, una bellissima soddisfazione per il pivot campobassano. I due giocatori saranno già a disposizione nell’anticipo di questa sera.

Nel torneo di A2 elitè, sfida salvezza per il Cus Molise in casa del Capurso. Undici punti per i molisani, penultimi in graduatoria, diciassette per i pugliesi, nei numeri capiamo l’importanza dell’incontro. La battuta d’arresto casalinga contro la Roma ha interrotto la serie positiva del Cus ma ha lasciato più di qualche certezza nell’ambiente. La squadra è viva ed in buona forma, la sfida al Capurso arriva nel miglior momento. Adesso serve quel successo utile a rilanciare le ambizioni per la salvezza diretta, serve chiudere il gap di 4/5 punti con le avversarie che precedono i molisani in classifica. I pugliesi non godono di buona forma, almeno nei numeri, la vittoria manca da metà novembre, e in casa il Capurso ha vinto una sola volta da inizio campionato, addirittura contro la capolista Benevento. Mancherà il laterale Triglia, elemento prezioso nello scacchiere di Sanginario, espulso sabato scorso contro la Roma.

Chiudiamo con il torneo di serie B, Sporting Campobasso atteso nella tana dei Leoni Acerra. Detta così suscita timore, nella sostanza per i rossoblù si tratta di un vero e proprio spareggio salvezza da affrontare con la massima grinta. Sabato scorso il primo hurrà della stagione, una vittoria strappalacrime maturata nei secondi finali. Ora si deve vincere anche lontano dallo Sturzo. Le sei lunghezze di ritardo dai campani devono essere dimezzate, purtroppo il cammino negativo del girone d’andata impone allo Sporting di espugnare il parquet della tensostruttura di Acerra. I campani sono davvero temibili tra le mura amiche dove hanno perso solo al cospetto delle big. Una condizione che deve caricare maggiormente i campobassani chiamati ad una prova maiuscola per credere ancora nella salvezza.