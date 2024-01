Dal prossimo mese di febbraio non sarà più possibile garantire la copertura dei turni nelle 11 postazioni territoriali del 118 dove attualmente è assicurata la presenza h24 del medico. E’ quanto si legge in un documento del Commissario ad Acta per la sanità del Molise, Marco Bonamico, che, di concreto con il Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, ha prorogato l’Accordo regionale per la rimodulazione delle attività aggiuntive dei Medici di medicina generale convenzionati nel settore emergenza territoriale “nelle more della riorganizzazione strutturale del sistema 118”. In Molise il servizio di emergenza territoriale è articolato in 16 postazioni e prevede complessivamente un organico di 96 medici. Al momento, nonostante l’Azienda sanitaria regionale abbia provveduto a pubblicare appositi avvisi per il reclutamento dei medici del 118, “permane la pesantissima carenza del personale medico” che al 21 dicembre scorso risulta composto da 42 medici. Dal documento si apprende inoltre che l’Asrem ha già adottato provvedimenti organizzativi relativi a 5 postazioni i cui equipaggi sono costituiti esclusivamente da mezzi di soccorso avanzato infermieristici (India) composti da autista soccorritore, soccorritori e infermiere, ma in questo settore si registra “un organico in continuo decremento”.