Protesta questa mattina del movimento agricolo molisano, per gridare a gran voce, le difficoltà che come settore, stanno attraversando ormai da troppo tempo. Presenti circa cento trattori in sosta presso piazza del Papa, una manifestazione che è stata organizzata per parlare delle difficoltà che il comparto sta affrontando: dall’aumento dei costi di produzione, fino al caro carburante, ma anche il calo dei prezzi del prodotto venduto. Il settore ha chiesto sussidi, revisione dei prezzi e si è schierata contro la carne sintetica e gli impianti fotovoltaici sui terreni.