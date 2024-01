Attenzioni del girone F concentrate sulla sfida L’Aquila – Campobasso in scena allo stadio “Gran Sasso – Italo Acconcia”. Un impianto cittadino che evoca il massiccio montuoso più alto degli Appennini e che ricorda la gloria del calcio aquilano, Italo Acconcia, protagonista in serie A con la maglia della Fiorentina negli anni 50’. Circa seimila posti a disponibili, esodo importante da Campobasso i 500 tagliandi messi a disposizione sono esauriti in poche ore.

Nel capoluogo abruzzese la gara assume la medesima importanza, giornata rossoblù a prezzi agevolati per invogliare i sostenitori di casa a dirigersi allo stadio con l’auspicio aquilano di accorciare in classifica sulla capolista. Dall’arrivo di Cappellacci c’è stata un’inversione positiva di tendenza, dagli inizi di novembre ad oggi L’Aquila ha trovato continuità ed ha perso solo al Riviera delle Palme contro la Samb. Una sfida che non è sicuramente decisiva per la lotta alla Lega Pro ma che può rappresentare uno snodo fondamentale per le due squadre. Detto degli abruzzesi, il Campobasso da parte sua ha l’occasione per allontanare, in caso di successo, in modo deciso una diretta concorrente. Certo: “Qui un pareggio era meglio per tutti”, citando Lino Banfi, al secolo Oronzo Canà nel film cult “L’Allenatore nel pallone”, è una variante da non disdegnare per la squadra di Pergolizzi e probabilmente anche per quella di Cappellacci.

Vedremo, in sostanza la sfida è aperta a qualsiasi esito e come sempre sarà il campo a parlare. Appurato dell’assenza di Nonni che sarà sostituito da Gonzalez, Pergolizzi potrebbe scegliere dal primo minuto Lombari a supporto di un’unica punta senior, con grande probabilità Di Nardo, con l’inserimento di Mady Abonckelet a dar sostegno e linfa alla mediana.

Trasferta improba per il Vastogirardi atteso ad Avezzano. I bianco verdi devono ripartire dopo la sconfitta contro la Sambendettese, per coltivare ancora il sogno serie C. Al contrario gli alto molisani sono piombati al penultimo posto dopo lo stop forzato di domenica scorsa, gli uomini di Marmorini devono invertire il pericoloso trend delle ultime giornate con soli due punti raccolti in sei turni. Importante la prestazione, prima ancora del risultato, i gialloblu dovranno vendere cara la pelle e cercare di creare problemi ad un Avezzano sicuramente più quotato dal punto di vista tecnico e qualitativo.

In cerca del tris, perché no, il Termoli atteso nella tana del Roma City. I giallorossi sembrano aver cambiato finalmente passo, le due vittorie consecutive condite da prestazioni convincenti hanno messo in luce un collettivo finalmente cinico. I romani vivono in un limbo tra la zona play off e credere ancora nella rimonta alla vetta, che oggi dista nove punti, l’auspicio è che sia proprio il Termoli a spegnere ogni velleità di recupero al Roma City.