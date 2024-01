Archiviata la sconfitta interna con la Roma il Cln Cus Molise si proietta alla sfida di Capurso in programma sabato prossimo. A caricare l’ambiente ci pensa il portiere Vinicius Oliveira.

Fino ad ora è stata una stagione complicata, cosa è mancato? “Difficile dirlo. Sicuramente ci stiamo impegnando sempre al massimo, in allenamento e in partita. Peccato per i cali nel finale che ci costano molto caro”.

Anche contro la Roma avete subìto gol nelle battute finali del confronto, il pari poteva essere portato a casa condividi? “E’ stata una partita equilibrata, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa alcun punto ed è stato un peccato”.

In questa stagione ti è capitato di dover stare ai box a causa dell’infortunio alla mano Come è stato vivere le gare fuori dal campo? “Sicuramente non bello. La voglia di giocare è sempre stata tanta da quando mi sono infortunato. Sono felicissimo di essere rientrato e di poter aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati, la salvezza in serie A2 élite”.

Il campionato in generale si sta rivelando duro e competitivo, la salvezza è alla vostra portata. Concordi? “Sì questo campionato è difficilissimo, nessuna partita è dall’esito scontato. Bisogna lottare su ogni pallone fino alla fine. In un torneo così livellato può accadere di tutto e quindi abbiamo l’opportunità di salvarci direttamente”.

A tuo avviso quali sono le squadre da temere per la corsa alla salvezza? “Sia in testa che in coda regna un grande equilibrio. Per tutti gli obiettivi è difficile fare delle previsioni. Sicuramente adesso i punti valgono doppio e noi dobbiamo cercare di fare punti su ogni campo per risalire la china”.

Dal punto di vista personale quanto potrai dare alla squadra da qui alla fine? “Cercherò di dare il massimo in ogni partita, sia negli allenamenti individuali con Gaetano Bova che quelli con mister Sanginario per arrivare al meglio alle partite”

Il finale di stagione si prospetta incandescente, quale la ricetta per risalire? “Sicuramente dobbiamo continuare a essere una squadra, perché sappiamo che senza il gruppo non riusciamo ad arrivare da nessuna parte. Alla fine tireremo le somme e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare”.