Doppia seduta prevista per il Campobasso di Pergolizzi questa mattina in palestra, sul campo di Campodipietra per il resto dei lavori. I fari sono puntati sulla sfida fra prima e terza della classe. L’Aquila, che sotto la guida di Cappellacci, ha migliorato il proprio andamento, scommette moltissimo sulla gara contro i rossoblu. In comune qualche aspetto come il mercato cui hanno fatto ricorso le due società; il Campobasso in maniera massiccia, L’Aquila in misura molto minore ma con degli innesti che hanno saputo offrire un contributo come Origlio e Marcheggiani, entrambi provenienti dal Gavorrano. Risale a qualche giorno fa l’ingaggio del portiere classe 2005 Cerroni girato dal Picerno agli aquilani per il tramite del Vastogirardi con cui ha giocato fino a qualche settimana fa. Pergolizzi glaciale rispetto al pareggio interno contro l’Atletico Ascoli, dovrà portare qualche modifica di formazione per motivi di forza maggiore come la squalifica del capitano Nonni. Al Gran Sasso di L’Aquila sarà un Campobasso con qualche ballottaggio prevedibile, ma non snaturato dal punto di vista tattico. Da parte aquilana, piu’ di qualche mugugno dopo il nulla di fatto di Monterotondo ma la consapevolezza di andare incontro forse alla partita dell’anno in ottica primato.

Sarà mobilitazione da parte locale e da parte campobassana. Continua la prevendita aquilana che ha superato i mille biglietti mentre quella per i tifosi ospiti sarà destinata ad essere venduta nel giro di qualche ora. Si parla già di otto pullman allestiti dai tifosi del Campobasso e molti altri saranno invogliati a mettersi in viaggio con mezzi propri. Facile pensare come i cinquecento tagliandi andranno tutti venduti.

Il Termoli proverà a strappare punti dal campo di Riano contro il Roma City. I giallorossi hanno migliorato la propria classifica ma ora vanno alla ricerca di continuità. I romani hanno vinto a Chieti in maniera anche agevole sbagliando un calcio di rigore; gli adriatici hanno scavalcato in un colpo solo sia il Tivoli che il Fano e preso due punti all’Atletico Ascoli. Una domenica decisamente felice.

Il recupero fra Vastogirardi e Fossombrone si giocherà domenica undici febbraio quando il campionato ha previsto una sosta. Impossibile per gli alto molisani prevedere un risultato diverso dalla vittoria vista l’andamento della classifica attuale. Marmorini si consola con il rientro dell’attaccante Lisi dopo l’infortunio. Rimarrà indisponibile Ceccuzzi sempre per infortunio. La partita del Dei Marsi di Avezzano si annuncia complicata. I locali hanno concesso solo due pareggi e una vittoria agli avversari di turno quest’anno in casa.

Matese in casa dell’Atletico Ascoli contro una squadra che rende meno in casa che fuori, numeri alla mano. Urbano proverà ad uscire con punti dal piccolo impianto di Monticelli dove effettivamente i locali vanno incontro a delle uscite in vuoto. I casertani hanno l’entusiasmo del successo contro il Senigallia e la convinzione di dover dare seguito ai tre punti.

Ricordiamo l’anticipo accordato alla Sambenedettese con il consenso del Fano. La gara si giocherà allo stadio Mancini di Fano sabato 27 a partire dalle 14:30.