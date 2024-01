Dopo otto vittorie consecutive casalinghe il Campobasso impatta contro l’Atletico Ascoli. I lupi restano in vetta nel girone F con un vantaggio di tre lunghezze sulla Sambendettese unica antagonista abile ad approfittare del pareggio dei rossoblù. A Selvapiana gli ascolani hanno reso la vita dura a Maldonado e compagni, i gol tutti in avvio di gara, prima il metronomo di casa con un gran destro da fuori, poi il pareggio di Ciabuschi. Nel primo tempo Campobasso vicino al raddoppio in almeno tre occasioni su tutte il palo interno colpito da Romero, nella ripresa meglio ospiti bravi ad addormentare la partita. Secondo tempo abulico dei rossoblu, poche idee, tanta imprecisione, un piccolo calo che sostanzialmente ci sta nell’ottica di un campionato combattuto centimetro per centimetro. Un applauso all’Ascoli, la squadra di mister Seccardini ha dimostrato il suo valore, ancora una volta al cospetto delle big del girone dove riesce ad esprimersi nel migliore dei modi.

Resettare e ripartire, da oggi si pensa al match di cartello della quarta di ritorno, la trasferta allo stadio “Gran Sasso” de L’Aquila. Mancherà il capitano Nonni, espulso domenica, al suo posto pronto al rientro Gonzalez che ha garantito assoluta affidabilità nel girone d’andata. Previsto un buon esodo della tifoseria campobassana per sostenere la squadra in una delle gare più interessanti della stagione.

Successo vitale per il Termoli, al Cannarsa vittoria e tre punti per i giallorossi nello scontro diretto con il Tivoli. Pablo Burzio con una splendida azione personale ha regalato la gioia ai tifosi giallorossi che non esultavano in casa del mese di ottobre. L’attaccante bissa la rete messa a segno contro l’Ascoli, due vittorie consecutive che rilanciano pesantemente le ambizioni di salvezza del Termoli. La squadra adriatica sta raccogliendo finalmente i frutti seminati nel girone d’andata, ora bisogna mantenere la rotta tracciata per arrivare all’obiettivo, a partire dalla trasferta di Riano contro il Roma City.

Tre punti pesantissimi per l’Fc Matese, il successo per 3 a 2 contro il Senigallia permette ai bianco verdi di accorciare il gap in classifica, sempre ultimi i campani ma con un distacco di due tre lunghezze dal gruppone, e di scacciare la crisi, la vittoria mancava da ben dodici giornate. Ancora una volta i matesini hanno rischiato di subire una rimonta decisiva, per fortuna che nel finale Guarino ha regalato i tre punti, dopo il doppio vantaggio con Napoletano e Lesi vanificato in appena cinque minuti dal ritorno dei laziali.

Da fissare il recupero del Vastogirardi contro il Fossombrone, probabile mercoledì prossimo 31 gennaio. I gialloblù torneranno in campo domenica in trasferta contro l’Avezzano.