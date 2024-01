Il Responsible Research Hospital di contrada Tappino si arricchisce di un poliambulatorio di Long Covid per curare le conseguenze del virus che, anche se per molti ha assunto la forma di un’influenza di stagione, a quanto pare lascia, in alcuni soggetti, degli strascichi che i pazienti non sanno bene come affrontare e risolvere. “Si calcola che in Molise siano almeno 10mila le persone che si trovano in questa situazione”, ha fatto presente il professore Paolo Sossai, direttore scientifico del nuovo poliambulatorio. “Ci sono persone che hanno riportato problemi cardiaci o neurologici. Vogliamo essere un punto di riferimento anche extraregionale”, ha detto il direttore scientifico. Il poliambulatorio è il risultato di un accordo tra la scuola internazionale per le maxi emergenze di cui Sossai è direttore e il Responsible Research Hospital. “Abbiamo formato il personale e da oggi si parte. Noi resteremo come organo di consulenza”, ha spiegato Sossai. Il medico è stato ospite dell’associazione Palio delle Quercigliole di Ripalimosani. Occasione, la presentazione del suyo libro “Medicina arma di potere”. “E’ un titolo provocatorio- ha spiegato Sossai- Se salvi pazienti, utilizzi la medicina in maniera etica e quindi va bene. Se ne fai un altro uso, per esempio economico, allora la medicina perde il suo scopo. Non fa il bene della collettività”.