Sicurezza, furti, potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, femminicidi. Sono stati questi alcuni dei temi al centro della visita a Campobasso del ministro degli interni Matteo Piantedosi. L’esponente del governo è arrivato in prefettura poco dopo le 10. Dopo essere stato accolto dal prefetto Michela Lattarulo, Piantedosi ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per la sicurezza. Al tavolo i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine e delle istituzioni locali. Il ministro al termine dell’incontro ha parlato della situazione molisana invitando a non sottovalutare alcun campanello d’allarme facendo riferimento in particolare al rischio di infiltrazioni della malavita dalle regioni limitrofe. “Non esistono più isole felici”, ha affermato.

Tra i fenomeni criminali più temuti dai cittadini molisani ci sono i furti. Su questo fronte Piantedosi ha detto che puntare di più sulla prevenzione ha consentito nell’ultimo periodo una inversione di tendenza. Sul fronte degli organici di polizia infine ha evidenziato che questi sono stati recentemente potenziati ma che saranno attuate ulteriori misure in regione, in particolare per il Commissariato di Termoli.