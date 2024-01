CUS MOLISE-ROMA 2-3 (1-1 p.t.)

Cln Cus Molise: Oliveira, Di Stefano, Peralta Arroyo, Triglia, De Nisco, Petrillo, Mariano, Ferrara, Migliorini, Di Lisio, Nathan, Pazienza. All. Sanginario

Roma: Ganho, Lara, Caique, Nicocelli, Lavrendi, Santopaolo, Lutta, Dal Lago, Fuschi, Polverini, Ficara, Rosa. All. Di Vittorio

Arbitri: Denis Prekaj (Treviglio), Andrea Barillà (Cinisello Balsamo) Crono: Eugenio Cipolla (Roma 1).

Marcatori: 4’05” Lara , 7’06” Di Stefano pt; 0’11” Triglia, 5’40” Lara, 18’37” Lara st.

Note: ammoniti Lutta, Triglia, Nicocelli. Espulso a 3’56” st Triglia.

Ancora un finale di gara amaro per il Cln Cus Molise che alza bandiera bianca contro la Roma dopo aver giocato a testa alta contro i giallorossi.

Nel primo tempo la Roma passa con Lara. Palla al centro di Lavrendi e il capitano batte Oliveira. Il pari dei locali si materializza con una ripartenza di De Nisco, Ganho esce sui piedi del numero 10, sfera a Di Stefano che non perdona e fa 1-1. E’ poi Nathan a concludere di poco al lato. Squadre negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa la partenza sprint è dei padroni di casa. Palla nello spazio di Renzo Di Lisio che Triglia tramuta in oro per il 2-1. Gli ospiti reagiscono e Nicocelli concludere al lato. Stessa sorte tocca poco più tardi a Triglia che non trova il bersaglio grosso. I campobassani ci provano da calcio franco con Peralta che non inquadra lo specchio. Piove sul bagnato per il Cus Molise quando Triglia, già ammonito, si becca il secondo giallo e conseguente rosso. Nei 2’ di superiorità la Roma sfiora il vantaggio con Lutta che accarezza la traversa e poi lo trova con Lara assistito daCaique. Il Cus non demorde e Peralta chiama Ganho agli straordinari. L’ex Napoli è bravo a deviare di piede in angolo. Sull’altro fronte è Oliveira a chiudere su Lara. Il finale di partita è incandescente: la Roma spinge alla ricerca del vantaggio, i molisani si difendono e provano ad agire in contropiede. I capitolini riescono a completare la rimonta sempre con il capitano Lara che realizza la sua tripletta personale facendosi trovare pronto sul pallone messo al centro da Caique. I molisani a questo punto optano per il gioco a 5 e Peralta nei secondi finali sfiora il 3-3 ma la sfera si spegne sul fondo.