Operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Campobasso a Riccia .Un giovane di 26 anni, residente nel centro del Fortore, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. L’attività, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile in collaborazione con il personale della caserma di Riccia, rientra nell’ambito di un più ampio servizio mirato al contrasto del traffico di droga in regione. Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish e 75 euro in contanti. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al rinvenimento di ulteriori quantità di droga: 183 grammi di hashish e 100 grammi di cocaina in un pezzo unico, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento e la pesatura delle sostanze. È stata, inoltre, sequestrata un’altra somma in contanti di 625 euro. Le sostanze stupefacenti sequestrate sono state prese in carico dal Nucleo Operativo e Radiomobile, in attesa di essere inviate al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Foggia per le analisi qualitative. Il 26enne si trova invece agli arresti domiciliari. “Questo arresto – evidenziano i carabinieri in una nota – rappresenta un significativo passo avanti nella lotta al fenomeno del narcotraffico nella giurisdizione della Compagnia di Campobasso, dimostrando l’efficacia delle strategie di contrasto messe in atto dalle forze dell’ordine e ribadendo l’impegno costante delle autorità nella salvaguardia della legalità e della sicurezza dei cittadini”.