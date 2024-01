Un evento organizzato per far compendere e per sensibilizzare sulla problematica relativa alle risorse e alle strategie, che sono necessarie per un imprenditore, in un contesto geografico, che quest’anno è stato irrimediabilmente compromesso dalla malattia funginea della “Peronospora”, che ha intaccato i vigneti. II cambiamento climatico che ha colpito il mondo intero ha tessuto i suoi esiti infausti sull’agricoltura. Una realtà, con cui bisogna sicuramente convivere, ma che ha spiazzato i numerosi imprenditori del nostro territorio, che si sono ritrovati a fare i conti con una dimunuzione della produzione vinicola. Altra tematica chiave del convegno ha riguardato la nuova Pac approvata dall’Unione Europea nel quinquennio 2023-2027 e che prevede 37 miliardi di euro per i prossimi 5 anni, ed altri 7 miliardi di euro derivanti dal Pnrr, per sostenere migliaia di agricoltori e viticoltori in difficolta e per lo sviluppo dell’agricoltura, che resta un settore trainante della nostra nazione.