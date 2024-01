Servizio Interfibra Vinchiaturo

La cittadina di Vinchiaturo, connubio eccellente tra tradizioni popolari, cultura e sapori, e che sorge presso l’omonima sella che separa l’Appennino Centrale da quello Meridionale, si proietta in avanti guardando al futuro beneficiando insieme ad atri comuni dell’innovazione e della modernità.

Vinchiaturo è tra i comuni che ha puntato per questo 2024 sulla connettività ad internet in fibra ottica, collegata alla infrastruttura realizzata da Openfiber sul territorio. E’ il provider molisano Interfibra, ad annunciare questa importante novità. L’infrastruttura di rete così realizzata garantisce prestazioni elevatissime e stabilità della connessione internet anche in presenza di condizioni esterne avverse. Si punta ad abilitare servizi di connettività a banda ultra larga su tutto il territorio, favorendo la popolazione, quindi le attività e infine la ricettività e il turismo.

Oggi infatti Vinchiaturo è un’area artigianale e commerciale di prim’ordine. Il suo centro storico offre al visitatore piacevoli occasioni per andare alla scoperta dei vicoletti più nascosti e il suo territorio si presta per diverse escursioni in natura. Nel territorio vi sono negozi, ristoranti, hotel, aziende agricole ed artigiane.

La fibra ottica – spiega Interfibra – ultraveloce, affidabile ed ecosostenibile, consentirà a turisti e residenti di usufruire di 2.5 gigabit di velocità in download e 500 mega in upload. La velocità di navigazione è oggi un prerequisito indispensabile per le imprese, ma è sempre più apprezzato anche dall’utenza domestica e dai turisti che decideranno di scegliere Vinchiaturo come meta turistica.