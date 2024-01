A partire da settembre 2024, sarà attivo un percorso di studi quadriennale:

si tratta di una sezione di tecnico ad indirizzo INFORMATICA E

TELECOMUNICAZIONI, frequentando la quale gli studenti potranno

diplomarsi in soli 4 anni, accedendo poi al mondo del lavoro, all’università o

all’ITS. Il progetto, in collaborazione con UNIMOL, IAL Molise, ITS Demos

Accademy e alcune aziende molisane del settore informatico come

Keypartner Srl, Democom Srl e Datasound Srl, approvato dal Ministero

dell’Istruzione e del Merito, rientra nel progetto nazionale della filiera

tecnico professionale fortemente voluto dal ministro Valditara, nell’ambito

della riforma degli istituti tecnici e professionali.

Non si tratta di un percorso semplificato, ma di un nuovo impianto

dell’istruzione tecnica, con rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro e

della lingua inglese, dove le aziende del settore giocano un ruolo importante.

Il diploma conseguito in 4 anni equivale a tutti gli effetti al percorso

tradizionale dei 5 anni.

Per conoscere da vicino l’istituto Fermi-Mattei e questa nuova opportunità

per il territorio ed i giovani, è possibile telefonare allo 0865411697, recarsi

presso gli uffici di segreteria siti in viale dei Pentri a Isernia o venire a

conoscerci di persona sabato 20 gennaio dalle 15:00 alle 18,30 in occasione

del nostro Open Day. L’ISIS ha anche i percorsi di tecnico economico ad

indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, Turismo e i percorsi di tecnico

Elettronica, Elettrotecnica, Costruzione Ambiente e Territorio ed

Informatica e telecomunicazioni (tradizionale).