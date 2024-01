Servizio ospedale

Il nuovo ospedale di Isernia è stato inserito nel piano degli investimento della Regione, allegato al bilancio preventivo economico annuale consolidato Gsa Asrem. Si ribadisce dunque la necessità di realizzare un nuovo presidio ospedaliero, annunciato già nella scorsa legislatura e molto dibattuto nel capoluogo di provincia.

Una priorità da 100 milioni di euro, che andrebbe difatti a sostituire lo storico Veneziale, struttura datata ormai che non garantisce possibilità di adeguamenti, nel rispetto delle norme di protezione e sicurezza. La commissione istituita in Regione avrebbe già individuato, nella zona di San Vito, a ridosso della strada stadale 85, un’area idonea per la realizzazione dell’opera. Una posizione strategica e di facile collegamento anche con il casertano e il frusinate.

I cittadini non richiedono progetti faraonici ma il rispetto di un diritto garantito dalla Costituzione: quello alla salute. È questo l’affondo di Fernando Crudele, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Isernia, sul nuovo presidio ospedaliero da 100 milioni di euro. Dal suo punto di vista il progetto di un ospedale nuovo appare anacronistico. “A cosa serve un nuovo contenitore se quello vecchio è ormai privo di contenuti? Piuttosto pensiamo a come fare per rendere attrattivo il nostro sistema sanitario regionale.” La necessità secondo Crudele è quella di incentivare i giovani medici ad approdare in Molise. Incrementare la ricerca e puntare con decisione sull’università. L’obiettivo è offrire un’assistenza capillare sul territorio ai pazienti, indispensabile anche per decongestionare le strutture pubbliche ormai al collasso a causa dell’atavica carenza di personale.