Nel campionato di serie A questa sera in campo Italservice Pesaro e Genzano. Sfida play off casalinga per i marchigiani di Scarpitti impegnati contro la Feldi Eboli, i biancorossi sono reduci dal buon pareggio maturato in casa dell’L84. Il Genzano ospita il Cosenza, altra occasione per cercare i tre punti, la squadra calabrese, infatti, occupa il terz’ultimo posto. Nei laziali buon momento di forma per Caruso e Barrichello, autori di quattro dei sei gol realizzati dal Genzano sabato scorso a Verona.

Terza giornata di ritorno in A2 elitè, al Palaunimol il Cus Molise riceve la Roma Calcio a 5. I capitolini sono in piena zona play off grazie ad un finale di 2023 di assoluto livello. Certo, il tonfo interno di sabato scorso contro l’Itria, 1 a 8 il finale, può rappresentare da un lato la classica giornata no oppure dall’altro un momento di appannamento della squadra. Compito del Cus Molise saggiare lo stato di forma della Roma calcio a 5. La condizione di classifica impone a Di Stefano e compagni di non poter fare calcoli, in casa si deve vincere o almeno provarci. Il buon pareggio maturato a Canosa ha concesso ai molisani di mantenere il penultimo posto e di restare in corsa per la salvezza diretta. Inoltre, per la prima volta in stagione il Cus è in serie positiva con tre risultati consecutivi favorevoli. Il compito resta arduo, il livello del torneo è alto e per la salvezza servono delle affermazioni rilevanti come al cospetto di una squadra quotata come la Roma.

Dentro o fuori per lo Sporting Campobasso, domani pomeriggio i rossoblù ospiteranno il Colleferro. L’attesa svolta alla stagione non può più attendere, servono i tre punti contro i laziali per credere nel mantenimento della categoria cadetta. Arrivati alla seconda giornata del girone di ritorno le chance iniziano a scarseggiare per lo Sporting, anche in considerazione di una media punti salvezza in costante crescita. Serve un successo che oltre ad alimentare il fuoco per l’obiettivo stagionale, renda merito al lavoro e all’impegno della società e della squadra. È avvilente non aver mai gioito da inizio campionato, chi conosce lo sport e il campo sa perfettamente di cosa parliamo. Per questi motivi ci auguriamo davvero che domani possa arrivare il risultato pieno per lo Sporting Campobasso.