Giovane e con tanta voglia di crescere mettendosi al servizio della squadra. Mario Pazienza continua a lavorare senza sosta, con impegno passione e determinazione. Obiettivo: essere utile al Cln Cus Molise che va a caccia della salvezza. E’ lui a presentare la sfida di domani contro la Roma che si gioca al Palaunimol con inizio alle 17,30.

Quella che è una sfida importante che bisogna portare a casa per avvicinare la quota salvezza, sei d’accordo? “Concordo in pieno. Ci stiamo avviando verso la conclusione del campionato, ora più che mai dobbiamo cercare di dare il massimo per portare a casa più punti possibili e centrare la permanenza nel torneo di serie A2 élite”.

Affronterete una compagine esperta, come si può battere a tuo avviso? “Sappiamo che la Roma è una squadra forte, bisogna dare tutto in campo per portare il risultato a casa. Ci aspetta una gara difficile ma siamo consapevoli delle nostre potenzialità e cercheremo di mettere in cassaforte il miglior risultato possibile”.

Facciamo un passo indietro. A Canosa siete andati vicinissimi al blitz cosa vi è mancato per conquistare i tre punti? “Un po’ di fortuna sicuramente. Abbiamo fatto una grande partita a mio avviso e incassare il gol del pareggio a due secondi dalla fine è stato un duro colpo da digerire”.

Sei entrato in un momento decisivo della gara e ti sei fatto trovare pronto. Contento del tuo rendimento fino ad ora? “Il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo quando vengo chiamato in causa, voglio continuare a dare il mio contributo alla squadra. Ringrazio la società, il mister e i compagni per la fiducia che spero di riuscire a ripagare sul campo partita per partita”.

Dando uno sguardo a quella che è stata la stagione in generale potevate avere qualche punto in più. Per quale gara c’è stato maggiore rammarico “Penso che le due partite contro il Canosa ci hanno tolto punti che avevamo meritato sul campo e che ci avrebbero avvicinato al nostro obiettivo, ma continuando così possiamo raggiungere la salvezza. Siamo un gruppo unito e affiatato, abbiamo le carte in regola per centrare la permanenza”.

Arbitri – Dirigeranno l’incontro Denis Prekaj di Treviglio e Andrea Barillà di Cinisello Balsamo. Il crono sarà Eugenio Cipolla di Roma 1.