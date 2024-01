“Sono ben 7 le interrogazioni da me presentate negli ultimi mesi all’attenzione della Giunta regionale di centrodestra e che ancora non trovano risposte”. A protestare è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle alla Regione Molise Roberto Gravina che ha diffuso in video sull’argomento. ”Dal Piano Casa alle varie situazioni legate all’Asrem – afferma l’esponente dell’opposizione -, riapertura improvvisa dei termini di un concorso e vicenda dell’ambulanza senza pneumatici invernali ferma in prossimità dell’ospedale Cardarelli, appare complicato per il governo regionale anche solo fornire risposte e chiarimenti ai molisani e a chi li rappresenta in Consiglio Regionale”.

