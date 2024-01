Servizio 18 gennaio 2024 pnrr

35 milioni di euro, oltre 40 opere strutturali, più di 50 imprese impiegate, per la città di Isernia che si appresta a cambiare volto con i progetti finanziati dal pnrr che stravolgeranno la città rendendola altresì più funzionale e vivibile.

Opere e servizi, presentati presso gli uffici tecnici del comune, dal Sindaco Piero Castrataro, dall’assessore con delega a Piani e programmi di investimento, Mariateresa d’Achille e il dirigente dell’area tecnica Paolo di Gugliemo, a capo di un team di 6 esperti tecnici e 10 funzionari a lavoro du questo progetto.

Le gare sono state giudicate con offerta economicamente più vantaggiosa. Sui 35 interventi del Pnrr, la percentuale di risorse impegnate e’ del 95%. Un risultato, sottolinea l’assessore d’Achille, forse mai raggiunto prima che pone la provincia di Isernia al primo posto della classifica del sole 24 ore sull’indicatore per i progetti Pnrr. Dato che sottolinea l’impegno dell’amministrazione non solo nel concludere i contratti ma anche nel far avviare i cantieri e gestirli nei tempi previsti.

Il 2024 sarà dunque un anno decisivo per Isernia, con l’apertura di decine di cantieri in tutta la città.

Ben 8 milioni di euro dedicati all’edilizia scolastica, agli asili, agli efficientamenti energetici. Circa 5 milioni per lo sport e l’inclusione sociale, di cui oltre 3 milioni per il campo sportivo e il campo da calcio. Per la rigenerazione urbana destinati oltre 20 milioni di euro, con la realizzazione di un raccordo stradale dal bivio di Santo Spirito a via Giovanni XXIII che costerà 5 milioni e mezzo Altrettanti destinati per la scuola media Andrea d’Isernia, per la demolizione, la ricostruzione e l’ampliamento.

800 mila euro dei fondi del Pnrr saranno destinati anche all’efficientamento della pubblica amministrazione, rendendola più digitale e smart per i cittadini.

I lavori inizieranno dunque quest’anno e termineranno entro giugno 2026. I cittadini potrebbero subire qualche disagio logistico ma in cambio avranno una città sicuramente più funzionale e bella.