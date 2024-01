Risultato a sorpresa nel recupero del girone F. Colpaccio dell’Atletico Ascoli, prossimo avversario del Campobasso, all’”Angelini” nella tana del Chieti, nel recupero della prima di ritorno. Marchigiani in vantaggio al 28′ del primo tempo grazie ad un tiro-cross mancino di Olivieri che si spegne sul secondo palo. Nel finale di prima frazione ci pensa Traini a raddoppiare in contropiede su assist di Cesario. Nella ripresa il Chieti preme e si vede annullare due reti per offside ma il risultato non cambia, i teatini restano a meno 9 dal Campobasso, mentre i bianconeri riscattano la sconfitta contro il Termoli e si tirano fuori momentaneamente dalla zona play out. Domenica a Selvapiana proprio l’Atletico Ascoli sarà ospite dei rossoblu di Pergolizzi. Matt Rizzetta ha richiamato la piazza ad una maggiore presenza sugli spalti, l’auspicio è che l’invito venga colto al massimo dalla tifoseria per una gara davvero complicata. Il Campobasso vuole mantenere le distanze dalle contendenti alla Lega Pro, il trio L’Aquila, Sambenedettese, Avezzano, e sfruttare al massimo la sfida tra le ultime due appena citate, domenica al Riviera delle Palme. Pergolizzi non ha concesso replica in casa, a Selvapiana il mister ha sempre vinto. La cabala può essere avversa anche per un vecchio adagio calcistico che recita: “solo le grandi squadre vincono due gare consecutive casalinghe”. Compito dei lupi concentrare al massimo le forze per contrastare un avversario che ha dei numeri impressionanti negli scontri con le big del girone F. L’Atletico Ascoli gioca nel migliore dei modi al cospetto delle più forti e soffre maledettamente le dirette avversarie per la salvezza. I bianconeri hanno vinto e pareggiato contro il Chieti nel computo andata/ritorno, pareggiato a L’Aquila, a San Benedetto del Tronto in doppia rimonta, come con il Campobasso, lupi avanti con Abonckelet e Ripa recuperati dalla doppietta di Severini. L’unica sconfitta ad Avezzano di misura, 1 a 0 per i marsicani. Insomma una squadra da prendere con le molle, che gioca un calcio propositivo e molto abile in ripartenza.

Tre punti necessari per l’Fc Matese, al Ferrante la sfida contro il Senigallia ha un peso specifico per la squadra di mister Urbano. Avversario forte, ma nelle condizioni dei campani non si possono fare sconti. Discorso analogo per il Vastogirardi che riceve al Di Tella il Fossombrone. Anche qui, serve una svolta repentina per la squadra alto molisana che dopo un buon avvio con la gestione Marmorini non vince dal 6 dicembre, precisamente dai tre punti casalinghi maturati contro l’Ascoli.

Infine il Termoli, al Cannarsa andrà in scena il più classico scontro salvezza con il Tivoli. Punti pesantissimi in palio tra due squadre distanziate di due soli punti in classifica. Il popolo giallorosso vuole tornare a gioire tra le mura amiche dove il successo manca addirittura dal 28 ottobre, giorno dell’affermazione elitaria ottenuta contro l’Avezzano.