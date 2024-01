Comune di Trivento, al via le domande per il Fondo Nazionale per la non Autosufficienza. L’amministrazione comunale di Trivento, facente parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, fa sapere che è stato pubblicato l’avviso FNA. In tutto sono tre le categorie riconosciute dei potenziali richiedenti: 1) persone anziane non autosufficienti con più di 65 anni con alto bisogno assistenziale e con indennità di accompagnamento, tra cui anche le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), atrofia muscolare spinale (SMA); 2) persone con disabilità gravissima (adulti di età inferiore ad anni 65 o minori) con indennità di accompagnamento e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni, secondo le apposite scale per la valutazione. Inoltre, sono destinatari degli interventi in favore delle disabilità gravissime anche le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), atrofia muscolare spinale (SMA); 3) persone con disabilità grave (adulti di età inferiore ad anni 65 o minori) ai sensi dell’Art. 3 comma 3 della Legge 104/1992. La domanda, in busta chiusa, dovrà essere inviata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/02/2024, nelle seguenti modalità: Inoltrata a mezzo raccomandata A/R all’Ufficio di Piano al seguente indirizzo: Ufficio di Piano dell’ATS di Campobasso, via Cavour 5, 86100 in busta chiusa e riportare la seguente dicitura: “Domanda di ammissione al Programma Attuativo FNA annualità 2022” (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento); consegnata a mano presso lo Sportello Unico Servizi alla persona in via Cavour n. 5 Campobasso; inoltrata a mezzo PEC comune.campobasso.ambitosociale@pec.it. Per più specifiche informazioni si rimanda alla consultazione integrale dell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Trivento, www.comune.trivento.cb.it o dell’Ambito sociale, www.ambitosocialecb.it