L’Assessorato regionale allo Sport annuncia che la Regione Molise, in collaborazione con la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e con il Collegio Maestri, organizza corsi per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci. L’Avviso pubblico per l’ammissione ai corsi di formazione per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di maestro di sci alpino, sci di fondo e snowboard anno 2023/204 è stato approvato con una apposita determina pubblicata poi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Gli esami finali per il conseguimento dell’abilitazione alla professione si compongono di tre sezioni: prova tecnica, prova didattica e prova culturale.

Le domande per la partecipazione alla prova attitudinale-pratica per l’ammissione ai corsi devono essere preentate entro il 9 febbraio.