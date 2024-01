Ottava sagra delle “Pallotte”, organizza la Pro loco Terventum. L’ottava edizione del piatto tipico di Trivento si terrà sabato 20 gennaio, con inizio alle ore 20.00, presso il Centro Polifunzionale di Corso Beniamino Mastroiacovo, con il patrocinio del Comune di Trivento. L’associazione promotrice ricorda che disponibili solo 400 posti. La serata prevede anche un’animazione musicale. Per realizzare le famose “Pallotte” di Trivento – il consiglio degli organizzatori – occorrono i seguenti ingredienti: Uova, Pane raffermo, Formaggio: Pamigo/Rigatino/Caciotta, Salsiccia stagionata, Prezzemolo. Per preparare l’impasto delle Pallotte, come prima cosa fate a pezzettini la salsiccia stagionata, successivamente tritate il prezzemolo, poi tagliate la mollica di pane raffermo. Trasferite quindi in un mixer e frullate fino ad ottenere delle briciole. Adagiare le briciole di pane in una ciotola, aggiungete il formaggio grattugiato, le uova, la salsiccia e, infine, il prezzemolo. Lavorate energicamente con le mani per qualche minuto, sino a che non avrete ottenuto un composto omogeneo. Date forma alle pallotte, prelevando una porzione di impasto e appallottolatelo tra le mani. Ora potete cucinarle nel sugo di pomodoro oppure nel brodo.