Il Campobasso ha ripreso ieri i lavori anche con una seduta mattutina in palestra. Si è aggregato Del Prete, prestito dalla Casertana che è stato l’ultimo tassello in ordine di tempo. Clima di serenità ma anche di massima attenzione. Questo il monito espresso sia da Pergolizzi che da altri calciatori circa l’allungo in classifica dei rossoblu. Una condizione senza dubbio molto positiva ma che non ammette distrazioni. Un vantaggio da controllare e poter gestire ma che può essere soggetto ad incrementi. In questo senso, ogni turno deve essere considerato il piu’ importante. Nella giornata numero tre del girone di ritorno i rossoblu proveranno a trarre il massimo possibile dalla gara interna contro l’Atletico Ascoli per poi apprendere il risultato finale di Sambenedettese – Avezzano, vietato sbagliare per entrambe con i rossoblu marchigiani che dovranno fare a meno di Bontà per tre giornate causa squalifica. La piazza e la società sta accarezzando il sogno del ritorno nel professionismo. Il torneo è entrato in una fase chiave. Dalla Germania all’Avicor Stadium di Campobasso. Sugli spalti della tribuna Cosco ospiti d’eccezione per la gara contro il Matese, valida per il 19esimo turno del campionato di Serie D, girone F, anche quattro giornalisti tedeschi. Amanti del calcio e delle grandi piazze presenti nel campionato di Serie C e Serie D, i colleghi sono giunti nel capoluogo per documentare la passione e la cultura del calcio in Italia nelle realtà appartenenti alle categorie minori. Nel loro calendario, tra le tante partite messe in programma, figurava anche Campobasso – Matese. Una piacevole visita terminata con la consegna, da parte dell’Ufficio Stampa rossoblù, di diverse confezioni di Caffè Camardo.

Incoraggiante ed indispensabile la vittoria del Termoli in casa dell’Atletico Ascoli. I giallorossi avevano davvero poche altre alternative. Tre punti che hanno permesso di accorciare proprio sull’Atletico Ascoli e di distanziare a quattro punti l’ultimo posto. In questo momento la squadra che appare piu’ in difficoltà nelle retrovie è il Monterotondo. Un discorso analogo si può fare la sfida di domenica al Cannarsa contro il Tivoli. Un’eventuale vittoria porterebbe gli adriatici al sorpasso.

Vastogirardi chiamato alla reazione dopo il ko a Sora. Il successo manca agli alto molisani dal recupero del cinque dicembre contro l’Atletico Ascoli. Serve un segnale al campionato, quello chiesto a gran voce anche dal presidente Di Lucente che ha messo gli over della squadra sul banco degli imputati.

Fc Matese che appare abbastanza isolato in coda alla classifica. La squadra non molla e vuole reagire. Domenica Urbano dovrà fare a meno di Galesio fermato per un turno dal giudice sportivo. A Piedimonte sarà di scena il Senigallia per una partita che sa di finale per i ragazzi di Urbano.