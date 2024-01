“Auguri al presidente Roberti perchè possa essere sempre in salute ma critiche per le decisioni prese da lui e dal governo regionale di centrodestra negli ultimi giorni”. E’ quanto afferma la consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli. “Possiamo dire – scrive in una nota – che alla ripartenza delle attività politiche e amministrative, non si evidenziano novità rispetto alla gestione Toma. Anzi, dei forti peggioramenti. Ad iniziare dalla riorganizzazione regionale, dove non si rileva nessuna o poca discontinuità rispetto al recente passato, solo la cristallizzazione del clientelismo”.

La Fanelli poi solleva la questione dei costi: “Con Roberti tutto costa di più – sottolinea l’esponente dell’opposizione. Personalmente, un aumento dei costi non mi troverebbe fermamente contraria, se corrispondesse a una migliore efficienza ed efficacia, con ritorni positivi per i cittadini e le imprese. Ma – conclude – il disegno complessivo non ha alcuna di queste caratteristiche”.